بايلي يقترب من العودة لمانشستر يونايتد

بعد خمسة أشهر من الغياب المدافع الإيفواري يعود للشياطين الحمر

يقترب إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد، من العودة لصفوف فريقه بعد غيابه فترة طويلة بسبب الإصابة.

وتعرض صاحب الـ 25 عاماً، إلى إصابة في ركبته في يوليو الماضي أثناء الفترة التحضيرية للموسم الحالي في مباراة فريقه الودية أمام توتنهام.

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وخضع اللاعب في أغسطس لعملية جراحية في ركبته، وبعدها أعلن النادي غيابه عن الملاعب خمسة أشهر.

وشارك اليوم بايلي في مران مانشستر يونايتد، استعداداً للفترة القادمة إذ يلعب الفريق سبع مباريات في شهر يناير القادم.

في عام 2019، لم يلعب بايلي مع مانشستر يونايتد إلا سبع مباريات فقط بسبب الإصابات المختلفة.

وكانت الإصابة الأكبر في إبريل عندما تعرض لقطع في الرباط الصليبي جعله يغيب عن فريقه ومنتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة أرسنال، مساء الأربعاء القادم في قمة الجولة الـ 21 من البريميرليج.

جدير بالذكر أن الشياطين الحمر في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.