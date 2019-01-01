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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

باير ليفركوزن يكسر رقمًا دام 41 عامًا أمام فرانكفورت

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Getty Images
فضيحة في الشوط الأول من لقاء باير ليفركوزن أمام فرانكفورت
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حطم باير ليفركوزن رقمًا قياسيًا دام 41 عامًا بعد التقدم بنتيجة 6-1 على فرانكفورت في لقاء الجولة 32 من الدوري الألماني.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 6-1 بين الفريقين في آخر مباراة لفرانكفورت قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الأوروبي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستطيع فريق تسجيل 6 أهداف في شوط واحد بالدوري الألماني وذلك منذ عام 1978.

الرقم القياسي السابق مسجل باسم بروسيا مونشنجلادباخ حينما فاز على بروسيا دورتموند بنتيجة 12-0 وسجل 6 في كل شوط.

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وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة فإن ليفركوزن يعادل فرانكفورت في النقاط برصيد 54 نقطة لكن يبقى فرانكفورت في المركز الرابع بسبب فارق الأهداف.

جدير بالذكر أنّ فرانكفورت تعادل على أرضه في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي مع تشيلسي بهدف لمثله.

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