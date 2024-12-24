"دعنا نفترض هذا الأمر" .. رئيس ليفركوزن يعلن موقفه من مستقبل ألونسو

هل يستمر المدرب الإسباني في البوندسليجا؟

أكد فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن، أنه لا توجد نية في رحيل تشابي ألونسو عن تدريب الفريق في أي وقت قريب.

ألونسو ارتبط بالرحيل عن النادي الألماني في الصيف الماضي بعد قيادته ليفركوزن لتحقيق لقبي الدوري الألماني والكأس المحلي، ولكنه قرر الاستمرار، وسط أنباء حول تواجده ضمن الخطط المستقبلية لعدة أندية على رأسها ريال مدريد.

وعندما سُئل كارو عن الأمر في مقابلة مع "كولنر شتات أنتسايجر":"دعنا نبدأ من افتراض أنه سيبقى، لا توجد أي علامات أخرى، نحن نحافظ على علاقة وثيقة معه ومع عائلته ووكيل أعماله".

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وأضاف:"عقده سيستمر لمدة عام ونصف، لذلك هو متداخل معنا في جميع العمليات والخطط المستقبلية حتى بعد انتهاء هذا الموسم".

وأما عن مستقبل فلوريان فيرتس الذي يعتبر كهدف كذلك لريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي:"نحن نريد منه البقاء في ليفركوزن حتى كأس العالم 2026 على الأقل، لذلك من المنطقي تمديد عقده".

يذكر أن ليفركوزن يحتل حاليًا المركز الثاني بجدول البوندسليجا بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، بينما يأتي الفريق بالمركز الرابع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بـ13 نقطة.