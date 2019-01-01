بايرن يعود للاهتمام بضم ديبالا
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أشارت تقارير إعلامية إيطالية أن بايرن ميونخ عاد من جديد للاهتمام بالتعاقد مع نجم يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا خلال سوق الانتقالات الصيفية.
الشائعات ربطت ديبالا ببايرن أيضاً الصيف الماضي وسابقه، ولكن لاعب باليرمو السابق استمر في صفوف يوفنتوس ولم يغادر.
وذكر "كالتشيو ميركاتو" وكذلك صحيفة "كوريري" أن بايرن ميونخ بدأت اتصالاته مع اللاعب وناديه لاستطلاع مدى إمكانية ضمه هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة الإيطالية أن النادي البافاري على استعداد لدفع 80 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم المنتخب الأرجنتيني لتدعيم خط هجومه.
May 29, 2019
وعانى ديبالا هذا الموسم من تراجع دوره في صفوف البيانكونيري وتراجعه لمقاعد الاحتياط في عديد المناسبات بسبب تراجع المستوى والتغير الخططي مع وصول كريستيانو رونالدو.
وفي المقابل، أشارت "لاجازيتا" أن يوفنتوس قد يستثمر الأموال من بيع نجمه لإعادة المحاولة لشراء سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف لاتسيو.
وقالت الصحيفة إن يوفي سيعرض 60 مليوناً على النادي العاصمي لبيع نجمه، ولكن كلاوديو لوتيتو، رئيس الفريق، يطالب بمائة مليون يورو.
يوفنتوس كان قد أنهى الموسم بطلاً للدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي، ولكن فشل في التتويج بدوري الأبطال بعد الخروج من ربع النهائي على يد أياكس.