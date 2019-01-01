بايرن يراقب تطور مدربه السابق في أياكس

تين هاج سبق وعمل في الفريق البافاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ يراقب عن كثب تطور مستوى إيريك تين هاج، مدرب أياكس، وتراه كمدير فني محتمل مستقبلاً.

ويقود تين هاج أياكس لموسم مميز حتى الآن ببلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، ونهائي كأس هولندا، وتصدر الدوري المحلي قبل جولتين من النهاية.

وذكرت "تي زي" أن مصادر مقربة من الفريق البافاري تحدثت أن مدير النادي وأسطورته كارل هانز رومينيجه يتابع شخصياً تطور تين هاج في هولندا.

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وسبق لتين هاج العمل مع فريق بايرن للهواة في الفترة من 2013 وحتى 2015، ثم رحل لقيادة أوتريخت، وأثناء فترته ساعد مدرب الفريق الأول وقتها بيب جوارديولا.

وأشار التقرير أن بايرن وتين هاج يرتبطان بعلاقة طيبة رغم رحيله وقتها بسبب فشله في قيادة الفريق للصعود للدرجة الأعلى، ورفض النادي تصعيد عدد من اللاعبين بناء على ترشيحاته.

وأكد التقرير أن حتى الآن لا يوجد اتصالات بين الطرفين رسمياً، ولكن إدارة بايرن ترى الهولندي كمدرب مستقبلي محتمل.

يتصدر بايرن ميونخ حالياً ترتيب البوندسليجا وسيلعب نهائي كأس ألمانيا في الموسم الأول لمديره الفني الكرواتي نيكو كوفاتش.