بايرن يذيق نيمار من نفس كأس السخرية بسبب صديقته

نيمار يثير الجدل داخل وخارج الملعب

استغل بايرن ميونخ تتويجه على حساب باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال للسخرية من حياة نيمار العاطفية والأزمة مع مطرب كولومبي شهير بسبب فتاة.

بايرن ميونخ فاز على بي إس جي بهدف نظيف مساء الأحد ليتوج بلقبه القاري السادس بدوري الأبطال، وشوهد نيمار باكياً بشدة بعد المباراة.

اقرأ أيضاً .. توخيل يرحب بالتعاقد مع ميسي

المزيد من الفرق

ونشر بايرن ميونخ عبر حسابه الإسباني رسالة تحمل كلمات للمطرب الكولومبي "مالوما"، والذي تركته صديقته مطلع العام الحالي وارتبطت بنيمار.

النجم البرازيلي ظهر في لقطات الأسبوع الماضي بعد تأهل فريقه للنهائي وهو يسخر من مالوما ويغني أغانيه رفقة ماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن شوهد لاعبي بايرن في غرف الملابس بعد التتويج وهم يحتفلون على أنغام أغاني مالوما، مما فسرته الصحف على أنه سخرية من نيمار.

نجم بي إس جي أثار حالة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعية بعد أن بعث برسالة تهنئة لبايرن ميونخ، ولكن بالخطأ كتب باير، مما جعل باير ليفركوزن يتفاعل معه.

اقرأ أيضاً .. أبطال أوروبا .. جاءوا في حالة طوارئ فجعلوا القارة في طوارئ

Obrigado, @neymarjr! 😍😭🙌



No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias 😂 pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020

وقدم نيمار مباراة طيبة في النهائي أمام الخصم الألماني، ولكن كان الحارس المتألق مانويل نوير له بالمرصاد وتصدى لمحاولة خطيرة منه في الشوط الأول.