حميديتش: ديفيز موهبة عظيمة، لكنه بحاجة للوقت

المدير الرياضي متفائل جدًا بمستقل الوافد الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ بمنح لاعب الفريق الجديد "ألفونسو ديفيز" الوقت الكافي ليُظهر قدراته الهائلة.

وانضم صاحب الـ18 عامًا رسميًا لصفوف البافاري مع فتح باب سوق الانتقالات الشتوي، بعدما كان الفريق قد توصل لاتفاق قبل عدة أشهر مع فانكوفر لشرائه مقابل 14 مليون يورو.

وتحدث المدير الرياضي عن لاعب منتخب كندا لسبوت بيلد قائلًا "بداية، هو يمتلك موهبة عظيمة. ألفونسو ولد ممتاز بشخصية ممتازة، لديه جوع كبير ويريد أن يُظهر قدراته. سنعتني به، ولن نخلق فوضى حوله".

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"من المهم جدًا أن يتطور في هدوء حتى ينسجم مع البوندسليجا. إن منحناه الوقت الكافي، سيقوم بأشياء عظيمة هنا لأنه يمتلك القدرات اللازمة لهذا".

كان الرئيس أولي هونيس قد وصف اللاعب صاحب الأصول الغانية بالقنبلة، خلال تصريحات له بداية ديسمبر قال فيها "لم أره يلعب أبدًا، لكنه سيكون قنبلة. لقد سمعت عنه، وأنا أثق في مديرنا الرياضي. انتقال ديفيز هو مسؤولية حسن صالح حميديتش".