بايرن ميونيخ يعلن إصابة ألابا بتمزق في العضلات

الظهير السويسري تعرض إلى إصابة أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة لايبزيج

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، إصابة لاعبه السويسري ديفيد ألابا بتمزق في العضلات، قبل مباراة لايبزيج.

وتعادل الفريق البافاري بهدف لمثله أمام لايبزيج، في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وتعرض المدافع صاحب الـ 27 عاماً، إلى إصابة بتمزق في عضلات الفخذ الأيسر، وفقاً لما أكده الطاقم الطبي بالنادي بعد إجراء الفحوصات الطبية.

ولم يتم الكشف عن مدة غياب اللاعب السويسري، ولكن تشير التقارير أنه قد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

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وبالتالي سيغيب ألابا عن افتتاح دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء أمام النجم الأحمر الصربي، لحساب المجموعة الثانية.

جدير بالذكر أن ألابا شارك مع الفريق البافاري هذا الموسم في ثلاث مباريات بالدوري، سجل خلالها هدفاً واحداً في شباك ماينز.