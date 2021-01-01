بايرن ميونخ ينافس ليفربول ومانشستر يونايتد على نجم تشيلسي

اللاعب بدأ يشعر باليأس مع توخيل

يستعد كريستيان بوليسيتش جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، للرحيل عن صفوف البلوز، وسط منافسة شرسة بين مانشستر يونايتد وليفربول وبايرن ميونخ على ضمه.

اللاعب وصل إلى البلوز في 2019 من بوروسيا دورتموند، لتعويض رحيل البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف ريال مدريد.

الجناح الأمريكي ظهر في بعض الفترات بصورة مميزة، لكن دوره تقلص بشكل ملحوظ بعد قدوم المدرب الألماني توماس توخيل.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن اللاعب قد يرحل سريعًا عن صفوف تشيلسي، لغيابه عن التشكيل الأساسي لتوخيل في كل مباريات الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وأوضحت أن اللاعب الذي كلف خزائن تشيلسي مبلغ 58 مليون جنيه استرليني، قد يعود إلى ألمانيا من جديد من بوابة بايرن ميونخ.

النادي البافاري يواجه منافسة شرسة كذلك من الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول، من أجل الحصول على خدمات الدولي الأمريكي.

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ومن المقرر أن تحسم الصورة التي سينهي بها بوليسيتش موسمه مع تشيلسي، موقفه النهائي من الاستمرار لفترة أطول والقتال على مركزه، أو البحث عن فرصة أخرى.

يذكر أن بوليسيتش ظهر في 25 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، وسجل هدفين فقط بكل البطولات بقميص البلوز.