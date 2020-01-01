بايرن ميونخ ينافس برشلونة على جوهرة أياكس

بايرن ميونخ قد يقطع الطريق على صفقة جديدة تقترب من برشلونة

ذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن بايرن ميونخ مستعد للانقضاض على الظهير الأيمن الشاب سيرجينو ديست نجم أياكس الصاعد والذي يهتم به برشلونة.

ويريد بايرن ميونخ استغلال الحالة المالية الصعبة التي يعيشها الفريق الكتالوني في الوقت الحالي والتي تجعله يحتاج إلى بيع لاعبين من أجل ضم آخرين هذا الصيف.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2020

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ويبدو أن برشلونة مستعد للتعاقد مع لاعب جديد من صفوف أياكس الهولندي وهو الظهير الأيمن الشاب سيرجينو ديست على سبيل الإعارة وذلك في حال غادر سيميدو.

وتولى كومان تدريب برشلونة خلفًا لكيكي سيتيين ليبدأ في رسم ملامح الفريق بالشكل الجديد تحت قيادته، تلك التي بدأت بتشكيل الجهاز المعاون مرورًا بالصفقات وتحديد من يبقى ومن يرحل.

وخلال المفاوضات بين برشلونة ونيلسون سيميدو، بدا أن الظهير الأيمن الدولي البرتغالي قد يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبناء على ذلك، فإن برشلونة قد حدد البديل في حال غادر سيميدو بالفعل، والذي سيكون ظهير أياكس الشاب سيرجينو ديست والذي سينضم على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ظروف فيروس كورونا والمستجدات الاقتصادية جعلت شعار الكثير من الأندية صريحًا، لن يكون هناك تعاقدات إذا لم يتمكن النادي من بيع لاعبين لتوفير السيولة أولًا.

وينتظر برشلونة بيع لاعبيه والتخلص من رواتبهم الباهظة من أجل القيام بالصفقات التي يريدها، حيث أن الأسبوع الماضي انتهى دون أن يوقع الفريق مع أي من أهدافه.

لا فينالدوم ولا ديباي ولا تياجو ألكانتارا ولا لاوتارو مارتينيز، وحتى الآن لن يكون هناك ديست أيضًا حتى ينجح برشلونة في إيجاد مخرج لنيلسون سيميدو أو أي من لاعبيه الذين لا يحتاجهم.

ويقدر أياكس ديست بما يتراوح بين 20 و25 مليون يورو، ومن جهة برشلونة فإن دفع هذا المبلغ سيكون صعبًا، لذلك ستكون الصفقة بنظام الإعارة مع أحقية الشراء على الأرجح.

ونتيجة لعدم قدرة برشلونة على دفع هذا المبلغ، فإنه حسب رومانو قد يكون بايرن ميونخ أكثر جاهزية خاصة مع احتمالية رحيل تياجو ألكانتارا والتخلص من راتب كوتينيو الذي عاد إلى برشلونة.

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يذكر أن الصحف قد ربطت برشلونة بضم كل من ممفيس ديباي وفينالدوم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بسبب حاجة الفريق الكتالوني لبعض التعزيزات مع رحيل محتمل لبعض لاعبيه.