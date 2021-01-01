بايرن ميونخ يُلمح لاقتراب التعاقد مع أوباميكانو

صفقة مميزة إن حدثت..

أعلن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن اجتماعًا قد جمعه بوكلاء دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج، تمهيدًا لضمه في الفترة المقبلة.

كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، سبق وأن أعلن أيضًأ عن اهتمام البافاري بالتعاقد مع أوباميكانو، مع استبعاده حدوث الصفقة هذا الشتاء.

أما حميديتش، فمع تأكيده على هذه الرغبة ألمح إلى أن الأمور قد تكون في مرحلة متطورة، خصوصًا وأن لايبزيج منفتح على بيع اللاعب في الصيف المقبل.

حميديتش في تصريحات لسكاي ألمانيا قال حول أوباميكانو قبل مباراة هوفنهايم مساء السبت "بالطبع نحن نفكر فيه".

وأتم مثيرًا للجدل ومشيرًا إلى اقتراب البايرن من النجم الفرنسي "كان لدينا اجتماع جيد بالأمس مع وكلائه، دعونا نرى ما سيحدث".

بايرن ميونخ لن يحتاج إلى لايبزيج إن أراد ضم صاحب الـ22 عامًا، فيتواجد شرط جزائي بقيمة 43 مليون يورو لمن يريد ضم أوباميكانو في الصيف المقبل.

عمومًا، يحظى الدولي الفرنسي باهتمام عديد الأندية في مقدمتهم مانشستر يونايتد ولا يزال عقده في ريد بول آرينا ممتدًا حتى صيف 2023.

الجدير بالذكر أن ضم أوباميكانو سيكون أولوية بالنسبة لبايرن في أعقاب الرحيل المتوقع لدافيد ألابا بنهاية عقده وعدم الوصول إلى اتفاق حول التجديد.