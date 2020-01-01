بايرن ميونخ يفلت من مفاجآت الكأس برباعية في هوفينهايم

القطار البافاري لا يتوقف..

حقق بايرن ميونخ فوزًا صعبًا على ضيفه هوفينهايم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأليانز آرينا في إطار دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا.

البايرن وضع حدًا لمفاجآت بطولة الكأس، التي كانت لتلتهمه مع بداية المباراة، غير أن كتيبة هانزي فليك استطاعت أن توقف آمال هوفينهايم وتعاقبهم على التقدم.

جيروم بواتينج أحرز هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة، لكن الرد جاء سريعًا من بايرن في الدقيقة 12 بهدف ذاتي آخر ولكن من هوفينهايم عبر بنيامين هوبنر.

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توماس مولر وضع هدف التقدم في الدقيقة 20، ثم أخضع روبيرت ليفاندوفسكي الضيوف تمامًا بهدف ثالث في الدقيقة 36 ليعود في الدقيقة 80 ويضع الرابع، ثم سجل مؤنس دبور الهدف الثاني للضيوف بالدقيقة 82 ثم عاد ووضع الثالث في الدقيقة 90.

هذا الفوز يصل بالعملاق البافاري إلى الدور ربع النهائي، ليصحب بذلك باير ليفركوزن الذي اجتاز عقبة شتوتجارت في وقت مبكر اليوم، وليلحق بيونيون برلين أيضًا.

بوروسيا دورتموند كان قد خرج من ثمن النهائي مساء الثلاثاء في أعقاب الهزيمة المفاجئة على يد فيردر بريمن بثلاثة أهداف لهدفين، ليودع البطولة مبكرًا في نفس الدور الذي خرج منه العام الماضي وعلى يد نفس الفريق.

يذكر أن بايرن ميونخ هو من يحمل لقب الكأس في آخر نسخة بعدما حققه رفقة نيكو كوفاتش على حساب لايبزيج بالفوز عليه في النهائي بثلاثية نظيفة بالملعب الأولمبي ببرلين.