بايرن ميونخ يُعلن: لن نستغل كورونا لمساومة النجوم على التجديد

تصريحات واضحة من النادي الألماني..

أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، على أن ناديه لن يستخدم جائحة فيروس كورونا لمساومة لاعبيه في سبيل تجديد عقودهم داخل العملاق البافاري.

صيف 2021 يشهد الكثير من العقود المنتهية لنجوم بايرن وعلى رأسهم مانويل نوير وتوماس مولر ودافيد ألابا وتياجو ألكنتارا وخافي مارتينيز، مع ارتباطهم جميعًا بكبار أندية القارة العجوز مؤخرًا.

بدوره، قال رومينيجه حول الأمر "بالنسبة لمانويل نوير، والأمر نفسه لكل من تنتهي عقودهم في 2021، لقد قدمنا عروضًا لهم للاستمرار معنا.".

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كما أضاف "كانت العروض على طاولتهم قبل أزمة فيروس كورونا، لا نريد الاستفادة من الأزمة الآن من أجل دفع أولئك اللاعبين إلى تخفيض أجورهم.".

وأتم "أعتقد أن كل أولئك اللاعبين على دراية بأن لديهم رب عمل موثوق وقوي للغاية مثل بايرن ميونخ.".

وكانت تقارير الصحف الألمانية قد أشارت إلى أن دافيد ألابا يعتزم مغادرة أليانز آرينا في الصيف المقبل وسط اهتمام من برشلونة ومانشستر سيتي بخدماته، بينما ترددت أنباء عن رغبة مولر في الرحيل أيضًا.

يذكر أن بايرن ميونخ قد تعاقد مع ألكسندر نوبل، حارس شالكة الموهوب للغاية، ليكون بديلًا لمانويل نوير في المرحلة القادمة، ولكن النادي أعلن أنه يود استمرار حارسه العملاق وسيسعى للإبقاء عليه لمدة طويلة في العقد الجديد المعروض عليه.