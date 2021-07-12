بايرن ميونخ يعلن غياب نجمه لفترة طويلة ويستبعد الجراحة!

نادي بايرن ميونخ يعلن عن غياب نجم دفاعه لفترة طويلة بسبب إصابة في الكاحل.

كشف نادي بايرن ميونخ عن تعرض لاعبه الكندي ألفونسو ديفيس لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي نشره قبل قليل، وأكد من خلاله أن إصابة ديفيس جاءت في الكاحل.

ما هي تفاصيل إصابة ألفونسو ديفيس؟

وكتب بايرن ميونخ في بيانه: "نريد الإعلان عن إصابة لاعبنا ألفونسو ديفيس بتمزق في أربطة الكاحل الخاص بالقدم اليسرى".

وأضاف البيان: "اللاعب أصيب خلال تحضيرات منتخب بلاده لبطولة الكأس الذهبية، وعاد بالفعل لميونخ من أجل إعادة التأهيل".

واستبعد النادي فكرة خضوع اللاعب للجراحة في الفترة المقبلة، وقرر أن يبدأ العلاج بشكل طبيعي دون أي تدخل جراحي.

صاحب الـ 20 عامًا كان قد أصبح جزءًا من الفريق الأساسي لبايرن ميونخ خلال السنوات الماضية وحقق معهم السداسية التاريخية في الموسم قبل الماضي.

كم تطول فترة غياب ديفيس عن بايرن ميونخ؟

وقد يطول غياب ديفيس لأكثر من ستة أشهر، وهي الفترة المعتادة لذلك النوع من الإصابات في الأربطة سواء في الكاحل أو الركبة.

جدير بالذكر أن ديفيس كان قد شارك في 84 مباراة مع الفريق الأول لبايرن ميونخ، وسجل خمسة أهداف وصنع 12 في كل البطولات.

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