بايرن ميونخ يعلن غياب ريبيري عن الملاعب بداعي الإصابة

ريبيري يثير الجدل كثيراً الفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن بايرن ميونخ عن تعرض نجمه فرانك ريبيري للإصابة في ختام معسكر الفريق الشتوي المقام بالعاصمة القطرية الدوحة استعداداً لانطلاق الدور الثاني من الدوري الألماني.

وشغل ريبيري الرأي العام مؤخراً بعد هجومه الحاد على صحفي فرنسي عبر "تويتر" بعد الانتقادات له حول مقطع فيديو في أحد المطاعم وهو يتناول لحم مغطى بالذهب.

وذكر بايرن في البيان أن ريبيري تعرض لقطع في عضلات الفخذ الأيمن خلال لقاء تدريبي للفريق، ولكن لم يعلن البيان عن موعد عودته للملاعب. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج يوفنتوس لتدعيم صفوفه؟

#برشلونة بات قريباً من التعاقد مع الهولندي دي يونج لاعب #أياكس مقابل 75 مليون يورو، حسبما ذكرت تقارير صحفية.🗞️ pic.twitter.com/4XV25PwV3X — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

فالفيردي يكشف موقف سواريز وحدادي من الرحيل عن برشلونة

وأشار البافاري في البيان أن ريبيري ينضم لكلاً من آريين روبن وكورنتين توليسو في قائمة الغيابات خلال الفترة المقبلة بداعي الإصابة.

وأنهى بايرن معسكره التدريبي بالدوحة ويعود لميونخ لمواصلة الاستعدادات لاستئناف الدوري في 18 يناير بمباراة هوفنهايم.