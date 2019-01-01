بايرن ميونخ يعلن غياب ريبيري عن الملاعب بداعي الإصابة
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أعلن بايرن ميونخ عن تعرض نجمه فرانك ريبيري للإصابة في ختام معسكر الفريق الشتوي المقام بالعاصمة القطرية الدوحة استعداداً لانطلاق الدور الثاني من الدوري الألماني.
وشغل ريبيري الرأي العام مؤخراً بعد هجومه الحاد على صحفي فرنسي عبر "تويتر" بعد الانتقادات له حول مقطع فيديو في أحد المطاعم وهو يتناول لحم مغطى بالذهب.
وذكر بايرن في البيان أن ريبيري تعرض لقطع في عضلات الفخذ الأيمن خلال لقاء تدريبي للفريق، ولكن لم يعلن البيان عن موعد عودته للملاعب.
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وأشار البافاري في البيان أن ريبيري ينضم لكلاً من آريين روبن وكورنتين توليسو في قائمة الغيابات خلال الفترة المقبلة بداعي الإصابة.
وأنهى بايرن معسكره التدريبي بالدوحة ويعود لميونخ لمواصلة الاستعدادات لاستئناف الدوري في 18 يناير بمباراة هوفنهايم.