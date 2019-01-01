بايرن ميونخ يُعلن عن خليفة أولي هونيس

اسم مشهور في الأروقة البافارية..

انتُخِب هيربرت هاينر ليكون رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة مجموعة بايرن ميونخ، وذلك خلفًا لأولي هونيس.

وكان أولي هونيس قد تخلى عن رئاسة النادي وأعلن رحيله في نوفمبر الماضي، كما أعلن أنه لن يترشح لرئاسة مجموعة إدارة بايرن ميونخ مرة أخرى.

هاينر تم اختياره بالأغلبية ليكون رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة بايرن ميونخ، في الوقت الذي سيتحول فيه هونيس ليكون نائبًا له.

وقد أعرب هاينر عن سعادته بهذا الاختيار، حيث قال "إنه فخر كبير لي أن يتم اختياري بالأغلبية لهذا المنصب، كما أنني سعيد للغاية ببقاء أولي هونيس، لديه خبرة كبيرة ومعرفة عظيمة بشئون النادي.".

فيلايني يدخل دائرة اهتمام توتنهام بسبب مورينيو

هاينر هو أحد الأصدقاء المقربين لهونيس، وليس أدل على ذلك من أنه كان أول من زار هونيس بعدما سُجِن في 2014 بسبب التهرب الضريبي.

ويجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس إدارة مجموعة بايرن ميونخ هو منصب يختلف عن رئاسة النادي، وفي كل الأحوال فإن هونيس قد تخلى عن المنصبين من أجل أن يصل هاينر لهما.

كما من الجدير بالذكر أن هاينر كان رئيس مجموعة أديداس لمدة 15 سنة كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بايرن ميونخ منذ تأسيسها عام 2002، بالإضافة بتوليه رئاسة المجلس مؤقتًا في الفترة من 14 مارس 2014 إلى 8 سبتمبر من نفس العام على إثر سجن هونيس.