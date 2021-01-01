بايرن ميونخ يعلن الموقف النهائي من ضم هالاند

النادي البافاري يعلنها صريحة

كشف كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن موقفه النهائي من التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

الأنظار تتجه نحو المهاجم الشاب صاحب الـ20 سنة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط اهتمام واسع بالحصول على خدماته.

ريال مدريد يعتبر الأكثر اهتمامًا بهالاند، مع دخول برشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي في سباق التعاقد معه.

وفي هذا السياق قال رومينيجه في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية:"لا أعلم من أين تأتي هذه الشائعات، نحن لسنا في مفاوضات لضمه".

وأضاف:"كل يمكنني قوله الآن هو أن بايرن ميونخ يمتلك روبرت ليفاندوفسكي المهاجم الأفضل في العالم، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 2023".

ويغلق بذلك رومينيجه الباب تمامًا أمام أي محاولة محتملة لضم هالاند، والذي أكدت شبكة "ESPN" الأمريكية أن دورتموند سيطلب حوالي 180 مليون يورو للتخلي عنه.

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يذكر أن هالاند نجح في تسجيل 33 هدفًا في 31 مباراة لعبها بقميص دورتموند بكل البطولات هذا الموسم.