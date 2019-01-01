بايرن ميونخ يعلن إصابة بواتينج وتوليسو قبل موقعة توتنهام

يبقى الأمر ضبابيًا..

يبدو وأن بايرن ميونخ لن يدخل القمة الأوروبية أمام توتنهام وهو مكتمل الصفوف، حيث أعلن النادي عن إصابة نجميه توليسو وجيروم بواتينج دون الإعلان عن مدة غيابهما.

العملاق البافاري تلقى هزيمة جديدة في البوندسليجا على يد بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لهدف، لتكون الثانية على التوالي بعد الهزيمة من باير ليفركوزن في الجولة قبل الماضية بهدفين لهدف أيضًا.

ويستعد البايرن للقمة الأوروبية أمام توتنهام، والذي يدخل المباراة بكامل قوته وبوجود جوزيه مورينيو على رأس قيادته الفنية، ويعيش الفريق حالة انتعاش بعد الفوز الكبير والساحق على بيرنلي بخماسية نظيفة.

توليسو خرج في الشوط الأول للإصابة، قبل أن يلحق به بواتينج في الشوط الثاني للإصابة أيضًا، ليُعلن النادي عن طبيعة الإصابتين، من دون الإعلان عن إذا ما كانا سيحضران أمام كتيبة السبيشال وان أم لا.

الدولي الفرنسي يُعاني من آلام في الفخد، في الوقت الذي يُعاني فيه الدولي الألماني من شد في ربلة الساق، وأغلب الظن أن الأول لن يكون حاضرًا في الأليانز آرينا أمام السبيرز.

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مباراة توتنهام ليست هامة للطرفين، حيث ضمن بايرن التأهل كأول للمجموعة وكذلك ضمن الفريق اللندني التواجد في ثمن النهائي، غير أن قيمة المباراة تأتي في ظل الظروف المحيطة بها.

هانزي فليك، مدرب بايرن المؤقت، هُزِم في مباراتين على التتابع أمام كبار البوندسليجا، وستكون مباراة توتنهام فرصة مواتية لإثبات أنه قادر على مقارعة الكبار والاستمرار حتى نهاية الموسم.

أما مورينيو فيسعى إلى كسب ثقة جمهور السبيرز بعد الهزيمة من مانشستر يونايتد في أول تحدٍ كبير له، فمباراة البافاري ستكون بمثابة الانطلاقة له نحو قلوب الجماهير الممتعضة من الهزيمة ذهابًا من زملاء سيرجي جنابري بسبعة أهداف في قلب لندن.