بايرن ميونخ يسعى لضم نجم بلباو لتعويض إصابات الدفاع

نادي بايرن ميونخ يحاول تجاوز إصابات خط الدفاع بصفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي بايرن ميونخ في الحصول على خدمات اللاعب أوناي نونيز نجم فريق أتلتيك بلباو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن الفريق يريد ضم اللاعب في أسرع وقت ممكن وسيتجه للحصول على خدماته في يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب أصبح أولوية بالنسبة لإدارة النادي في الفترة المقبلة بسبب الإصابات التي ضربت الفريق خلال الأيام الأخيرة.

كوتينيو مدافعًا عن نفسه: الدوري الألماني صعب

ويعاني بايرن ميونخ من غياب لاعبه نيكلاس زوله الذي قد يستمر غيابه لشهور طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة وكذلك يغيب الفرنسي لوكاس هيرنانديز.

ويملك اللاعب الإسباني عقدًا مع فريق أتلتيك بلباو يسمح له بالرحيل في أي وقت مقابل ٣٠ مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت إيفرتون وأرسنال باللاعب وذكرت أنهما مهتمان بالحصول على خدماته أيضًا.