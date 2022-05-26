بايرن ميونخ يسعى لاختطاف جوهرة برشلونة!

اهتمام واسع من عدة أندية بمتوسط ميدان برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة لدى نادي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع متوسط ميدان برشلونة، اللاعب جافي.

وكان فريق البلوجرانا يسعى لتمديد تعاقد نجمه الشاب، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار من جانب النادي الكتالوني بخصوص هذا الشأن.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك اهتمام واسع من أكثر من فريق في الكرة الأوروبية، لكن العملاق البافاري يتصدر المشهد.

ماذا عن اهتمام بايرن ميونخ؟

أوضح التقرير أن فريق بايرن ميونخ يتابع باهتمام كبير مفاوضات نادي برشلونة مع لاعبه الإسباني الشاب.

حيث يتبقى لجافي عام واحد فقط على عقده في كامب نو، ويقال إن بايرن على استعداد لتفعيل الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

كما أن التقرير أشار إلى وجود أطراف أخرى مهتمة بوضعية جافي، مثل أندية ليفربول وباريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن هناك اهتمام واسع من قبل برشلونة للتعاقد مع مهاجم العملاق البافاري، روبرت ليفاندوفسكي، مما يعني أنه من الوارد حدوث صفقة تبادلية.

ماذا قدم جافي هذا الموسم مع برشلونة؟

كان جافي أحد أبرز الأسماء التي لمعت في كتيبة برشلونة منذ قدوم المدرب تشافي، حيث يعتمد عليه الإسباني في العديد من المناسبات، كما يتطور معه النجم الشاب.

ولم تكن أرقام جوهرة برشلونة في أحسن صورها، لكنه يساعد الفريق كمنظومة على التحسن، حيث شارك في 47 مباراة، سجل من خلالها هدفين، فيما قدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.