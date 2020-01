بايرن ميونخ يستغل تعثر لايبزيج ويسحق شالكه

سحق بايرن ميونخ ضيفه شالكه بالفوز عليه بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأليانز آرينا مساء السبت في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني.

وعلى الرغم من أن شالكه دخل أول دقائق المباراة بضغط عالٍ ومحاولات خطيرة على مرمى مانويل نوير، إلا أن الأمر لم يستمر طويلًا وهيمن البافاري على المجريات بجميع الاتجاهات.

روبرت ليفاندوفسكي افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة بعد خطأ فادح من الحارس ماركوس شوبرت، وبعدها أحرز البايرن هدفين ولكن تقنية الفيديو ألغتهما بداعي التسلل.

ثم أتى توماس مولر وأحرز هدفًا في اللحظة الأخيرة للشوط الأول مما منح بايرن أفضلية ملحوظة في الشوط الثاني، والذي استسلم فيه الرويال بلوز بصورة كاملة في مقابل طوفان هجمات من كتيبة هانزي فليك.

ليون جورتيسكا وضع الهدف الثالث بصورة أكثر من رائعة في الدقيقة 50، قبل أن يضع تياجو ألكنتارا الرابع في الدقيقة 58، ويُنهي جنابري الخماسية بهدف في الدقيقة 89..

هدف ليون جورتيسكا جعل بايرن يكون قد سجل له 14 لاعبًا مختلفًا حتى الآن هذا الموسم، أكثر من أي فريق في البطولة الألمانية.

54 - @FCBayernEN has not only the best offense this season (54 goals), but also the best in the #Bundesliga since 34 years. In 1985-86 had 57 goals after 19 matchdays. Drive. #FCBS04 pic.twitter.com/mzkG3VmvSP