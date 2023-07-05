بايرن ميونخ يرد الصفعة .. قرار نهائي في مستقبل ماني والنصر يترقب

على الرغم من مرور فترة طويلة .. صفعة ساني تحدد مستقبل ساديو ماني في بايرن ميونخ

انضم ساديو ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي مقابل 32 مليون يورو، حيث ترك اللاعب السنغالي الدولي نادي ليفربول، بعد أن قدم أداءً رائعًا على مدار ست سنوات، بهدف مواجهة تحدٍ جديد في ألمانيا مع النادي البافاري.

لكن من الواضح أن ماني قد يكون يعيش أيامه الأخيرة كلاعب في بايرن ميونخ، حيث قد يتم وضعه ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في سوق الانتقالات الصيفية بعد موسم أول مخيب للآمال في ألمانيا، وتأزم الأمور بسبب حادثة لكمه لزميله في الفريق ليروي ساني.

أظهر ماني مستوى رائعًا خلال الفترة الأولى من الموسم، مما جعل الجماهير تنسى رحيل روبرت ليفاندوفسكي لفترة مؤقتة، ولكن إصابة مفاجأة أثرت على أداؤه، وبدأ يعاني من عدم الاستقرار منذ ذلك الحين حتى نفذ صبر جماهير النادي في أليانز أرينا وكانت الصفعة المثيرة للجدل التي وجهها إلى زميله في الفريق ليروي ساني هي النقطة الحاسمة لمغادرته النادي خلال فترته في ألمانيا.

جميع وسائل الإعلام الألمانية تشير إلى نفس الاتجاه وهو أن بايرن ميونخ وضع اللاعب ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع وأيامه في ألمانيا معدودة، سيحتاج ماني إلى البحث عن وجهة جديدة للموسم المقبل، على الرغم من أن اللاعب يرغب في الحصول على فرصة جديدة في الفريق لإثبات قدرته على تحسين أدائه.

وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" يمكن أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من وجهات ماني المحتملة للموسم القادم ويبدو أن فريق النصر، الذي يلعب به البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهتم بالتعاقد معه على الرغم من أن عودته إلى ليفربول أو الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان ماني يُقدم أفضل مستوى له ليست مستبعدة.