بايرن ميونخ يردع لاعبيه رافضي لقاح كورونا بكل قوة!

قررت إدارة بايرن ميونخ عدم التهاون مع لاعبي فريق الكرة الذين رفضوا تلقي لقاح كورونا بعد خسارة جهودهم لفترات طويلة بسبب الحجر الصحي.

وافتقد بايرن ميونخ إلى خدمات نجمه الأهم جوشوا كيميش أمام أوجسبورج يوم الجمعة الماضية بسبب عزله في أعقاب مخالطته لأحد مصابي الكورونا.

كيميش في وقت سابق أعلن رفضه الحصول على اللقاح خوفًا من الآثار الجانبية المستقلية، ورفضت إدارة بايرن ميونخ الضغط على اللاعب وغيره لإجبارهم على اللقاح.

إلا أنه وبعد موجة من الغضب في ألمانيا بالأيام الأخيرة مع تزايد مصابي كورونا، كان من المهم تدخل الإدارة البافارية لردع فكرة عدم تعاطي اللقاح باستخدام سلاح المال.

الصحف الألمانية أكدت على أن إدارة أوليفر كان أبلغت لاعبي بايرن ميونخ أن من لم يتلق اللقاح سيتم قطع راتبه خلال فترة عزله صحيًا.

من قلب ألمانيا.. تزوير وكذب بشأن كورونا يطيح بمدرب نادٍ عملاق

بجانب كيميش، جمال موسيالا وماكسيم تشوبو موتينج وسيرج جنابري لم يتلقوا اللقاح أيضًا، لذلك فسيسري هذا القرار الصارم عليهم جميعًا.

وتشهد ألمانيا زيادة في مصابي كورونا جعلت حكومة مقاطعة بافاريا تقلل الحضور الجماهيري إلى 25% فقط من سعة المدرجات.

وفي حالة استمرار الزيادة في أعداد المصابين، قد يتم منع الجماهير من الدخول للمدرجات، مع إجراءات أخرى مثل إيقاف الدراسة وغيرها.

لذلك، كان تلقي اللقاح هامًا للغاية، باعتبار أنه حتى وإن أُصيب أحد اللاعبين بكورونا فتعافيه سيكون أسرع.

مع افتقاد جهود كيميش، خسر بايرن ميونخ للمرة الثانية في الدوري الألماني هذا الموسم أمام أوجسبورج بهدفين لهدف خارج الديار.