بايرن ميونخ يدفع ثمن إضاعة الفرص بهزيمة مفاجئة من ليفركوزن

مباراة خيالية حقًا..

خطف باير ليفركوزن فوزًا مثيرًا من قلب الأليانز آرينا بهدفين مقابل هدف على حساب بايرن ميونخ، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات البوندسليجا.

السمة الأبرز لهذه المباراة كانت سوء الحظ بالنسبة لبايرن، حيث أضاع البافاري طنًا من الفرص بصورة غريبة جدًا، لتقتنص كتيبة بيتر بوش ثلاث نقاط غالية ترفع رصيده إلى 22 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس.

في الوقت نفسه، فإن بايرن ميونخ تجمد رصيده عند النقطة 24 ليتراجع إلى المركز الرابع ويوسع الفارق بينه وبين المتصدر لايبزيج بعد انتصاره الأخير على بادربورن، إلى ثلاث نقاط، ريثما يلعب بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب الـ25 نقطة.

ليفركوزن دخل المباراة بصورة مباغتة وهجومية، ومن أول فرصة حقيقية تمكن من إدراك الهدف الأول بعد انفراد بيلي بنوير في الدقيقة العاشرة.

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وابل من الهجمات البافارية على مرمى الحارس هاراديسكي ولكن أقدم لاعبو بايرن على إضاعة الفرص بصورة لا تصدق، وسط تألق القائم والعارضة والحارس الفنلندي.

لكن أخيرًا تمكن توماس مولر من أن يحرز التعادل في الدقيقة 34 من تسديدة ارتطمت بقدم بيندر وخادعت هارديسيكي، إلا أن الاحتفال البافاري بالتعديل لم يدم طويلًا، وأحرز بيلي مجددًا الهدف الثاني من انفراد آخر بنوير في الدقيقة 35.

روبرت ليفاندوفسكي أضاع فرصًا لا تصدق في الشوط الأول، وأكمل هذه العادة السيئة في الشوط الثاني، لتتصعب المباراة كثيرًا على بايرن ميونخ، في الوقت الذي تألق فيه مانويل نوير في مناسبتين وحرم الليفر من تعزيز تقدمهم.

الدقيقة 81 شهدت بطاقة حمراء لجوناثان تاه مدافع ليفركوزن بعد عرقلة كوتينيو على أعتاب منطقة الجزاء، لكن هذا لم يؤثر كثيرًا على سير المباراة، فواصل ليفركوزن استماتته الدفاعية وظفر بثلاث نقاط هامة في مسيرته بالدوري.