بايرن ميونخ يدخل في مفاوضات متقدمة مع فاسكيز

اللاعب لن يجدد عقده مع ريال مدريد

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، توجيه أنظاره نحو لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فاسكيز عقده ينتهي مع ريال في نهاية يونيو المقبل، مع عدم وجود أي مؤشرات حول توقيعه على عقد جديد مع النادي الإسباني.

اللاعب بدأ بالفعل الاستماع للعروض المقدمة من أجل الحصول على خدماته، وكان آخرها من بايرن ميونخ.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أنه كانت هناك اتصالات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة بين إدارة بايرن ووكيل أعمال فاسكيز.

وأوضحت أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، والمواقف متقاربة حتى الآن على الرغم من عدم وجود اتفاق نهائي.

وأشارت إلى أن رغبة فاسكيز كانت واضحة من البداية بالبقاء في ريال، لكن النادي يعطي الأولوية لمفاوضات مع لاعبين آخرين.

ومن جانبه يريد المدرب زين الدين زيدان، منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب في الفريق مثل رودريجو وفينيسيوس جونيور.

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وأما بايرن فيرحب بقدوم اللاعب متعدد الاستخدامات، في مركز الجناح الأيمن، وكذلك الظهير الأيمن، مع اقتراب دوجلاس كوستا من العودة إلى يوفنتوس.

يذكر أن صاحب الـ29 سنة شارك في 31 مباراة مع ريال، ونجح في تسجيل هدفين وصنع 7 أهداف بقميص الفريق الإسباني.