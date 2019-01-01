بايرن ميونخ يحدد أهدافه خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم

ثلاثة لاعبين هي أهداف الفريق البافاري خلال يناير

حدت إدارة بايرن ميونخ الألماني أهدافها خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، واستقرت على ثلاثة أسماء.

إدارة النادي البافاري، غير راضية عن أداء فريقها حتى الآن، بعد احتلاله المركز الثالث وبفارق أربع نقاط عن المتصدر.

الهدف الأول لإدارة بايرن ميونخ هذا الصيف، هو التعاقد مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ساني كان قريباً من الانضمام إلى الفريق البافاري، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أدت إلى تعطل الصفقة.

ويرغب الجهاز الفني للفريق، في الاعتماد على جوشوا كيميش في وسط الملعب مما جعل الإدارة تفكر في التعاقد مع ظهير جديد للفريق.

ظهير موناكو بينيامين هنريكس، دخل دائرة الترشيحات للانضمام إلى الفريق البافاري خلال يناير القدم، لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

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هنريكس يفكر في الرحيل عن موناكو بسبب قلة المشاركة بشكل أساسي، ما قد يتسبب في إبعاده عن تشكيل منتخب بلاده في بطولة اليورو القادم.

وعاد بايرن إلى الاهتمام بجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، من جديد وتسعى لحسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم، في ظل عدم مشاركة اللاعب مع فريقه بشكل أساسي.