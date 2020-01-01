بايرن ميونخ يحاول الإسراع في حسم صفقة ساني

محادثات مع ممثل اللاعب خلال الأيام الماضية

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني، لاستغلال فترة توقف النشاط الرياضي في أوروبا، من أجل حسم صفقة التعاقد مع ليروى ساني جناح مانشستر سيتي.

بايرن جعل ساني الهدف الأولى له منذ الصيف الماضي، لكن إصرار سيتي على التمسك اللاعب، مع إصابته ببداية الموسم، كانت من أهم أسباب تعطل الصفقة.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن، اجتمع بفالي رامادي وكيل ساني هذا الأسبوع، لمناقشة الحصول على خدماته في الصيف.

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النادي البافاري يحاول الإسراع في عملية المفاوضات بأقصى شكل ممكن، بعد علمه بوجود منافسة من ناديين آخرين لم يُعلن عنهما للتعاقد مع ساني.

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ويطمح بايرن في إتمام الصفقة بهدوء تام خلف الكواليس، والاتفاق مع اللاعب على التوقيع له لمدة خمس سنوات قادمة، بوجود محادثات مستمرة حول شروط التعاقد.

يذكر أن عقد صاحب الـ24 سنة يرتبط بعقد مع سيتي حتى عام 2021، ولم يقم بالتجديد حتى الآن، وسط محاولات من النادي الإنجليزي بالتمسك به حتى اللحظات الأخيرة.