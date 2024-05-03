بايرن ميونخ يتواصل مع طريد ريال مدريد لخلافة توخيل!

مرشح جديد يدخل على رادار بايرن ميونخ...

هدف جديد دخل على رادار بايرن ميونخ، للتعاقد معه لقيادة الفريق فنيًا خلال الموسم المقبل، خلفًا لتوماس توخيل، مدرب الفريق الحالي الذي سيرحل بنهاية الموسم.

وكان بايرن ميونخ، قريب من التعاقد مع رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب سويسرا، ولكن المدرب السويسري، رفض العرض بالأمس، وعاد الفريق البافاري إلى نقطة الصفر في رحلة البحث عن مدرب جديد.

وبحسب ما كشفت عنه شبكة "سكاي سبورت" الألمانية، فإن بايرن ميونخ، استفسر عن إمكانية التعاقد مع جولين لوبيتيجي، المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد.

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وأفاد التقرير، إلى أن المدرب الإسباني صاحب الـ 57 عامًا، ليس على رأس قائمة اهتمامات بايرن ميونخ، إلا أن إدارة الفريق البافاري، فضلت الاستفسار عنه، خاصة أنه بدون نادي في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ، كان قد أبدى اهتمامه أيضًا بالتعاقد مع تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، ولكن المدرب الشاب قرر استكمال مسيرته مع ليفركوزن، خاصة بعد تحقيق لقب الدوري الألماني.