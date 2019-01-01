بايرن ميونخ يتقدم بشكوى بعد الاعتداء على مشجعيه في اليونان

والاتحاد الأوروبي يستجيب للعملاق البافاري

أكدت شبكة "بي بي سي"، أن إدارة بايرن ميونخ، تقدمت بشكوى للاتحاد الأوروبي بعد إيقاف مباراة شباب النادي أمام شباب أولمبياكوس في مباراة دوري الأبطال لأقل من 19 عامًا، على خلفية واقعة العنف الجماعي.

وبينما كان شباب العملاق البافاري متقدمين برباعية كاسحة، اضطر حكم الساحة لإيقاف المباراة، بعد اقتحام مجموعة متعصبة من المشجعين بدرجات نارية، متسلحين بالعصي وأشياء أخرى.

وأدى الاشتباك لإصابة مجموعة من المشجعين الألمان، يتلقون العلاج في المستشفى حتى هذه اللحظة.

وقال مدرب شباب البايرن "الحادث صدمنا. شكرنا لاعبي ومسؤولي أولمبياكوس، الذين وقفوا معنا بعد هذه الأحداث الصادمة".

اختر لاعبًا من كل جيل لتكوّن فريق سداسي تكون أنت مدربه.. 🕴️🇧🇷 pic.twitter.com/Qm0qjmyGjp — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2019

وبحسب ما ذكرته الشبكة البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي استجاب لشكوى البايرن، والآن يقوم بالتحقيق في الواقعة.