العملاق البافاري لا يرفع راية الاستسلام

لا يزال بايرن ميونخ لم يرفع راية الاستسلام، في معركة الاحتفاظ بالظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، والذي أصبح هدفًا أساسيًا لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وكشفت شبكة "سكاي" الألمانية، أن ماكس إيبرل، المدير الرياضي الجديد للبايرن، دخل جولة مفاوضات جديدة مع ديفيز من أجل إقناعه بالبقاء في أليانز آرينا وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026، لكن هذه المحاولة لا تكفي.

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وقالت الشبكة: "التوصل إلى اتفاق بين بايرن ميونخ ولاعبه يظل مستحيلًا من الناحية العملية، ويرجع ذلك إلى الفارق الهائل بين مطالبات ديفيز المالية وما سيدفعه النادي البافاري للحفاظ على اللاعب بعقد جديد".

وأضافت: "بايرن ميونخ سيعرض على ألفونسو ديفيز التجديد بعقد، يحصل من خلاله على 11-13 مليون يورو في الموسم، وهو مبلغ لا يرضي طموحات النجم الكندي الذي طلب زيادة في الراتب تصل إلى 20 مليونًا في الموسم الواحد وهو رقم لا يريد بايرن الوصول إليه تحت أي ظرف من الظروف، نظرًا لأنه يرى أن هذا المبلغ سيكون بمثابة الديناميت، الذي سيدمر غرفة الملابس وكذلك هيكل رواتب الموظفين".

وتابعت "سكاي ألمانيا"، أن إدارة بايرن ميونخ موقفها واضح، فإذا لم تستطع إقناع ألفونسو ديفيز بالتجديد، سيتم بيعه في الصيف المقبل بأعلى سعر، حتى لا يرحل في العام التالي بالمجان مثلما فعل ألابا وانتقل إلى ريال مدريد في صيف 2021 بعد انتهاء عقده.

وفي سياق متصل، يعمل بايرن ميونخ بالفعل على إيجاد بديل في حالة استمرار ديفيز في الرفض وانتهى به الأمر بالتوجه إلى سانتياجو برنابيو، وعلى الأرجح سيكون رافائيل جيريرو هو البديل الطبيعي داخل الفريق، لكن الإدارة تحاول إقناع ثيو هيرنانديز بمغادرة ميلان والانضمام للعملاق البافاري.