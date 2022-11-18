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بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في المقدمة.. 200 مليون يورو من "فيفا" لأندية لاعبي كأس العالم

أحمد جمال
7:39 م غرينتش+2 18‏/11‏/2022
World Cup Qatar
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعوض الأندية الأكثر إرسالًا للنجوم

يعوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية الأكثر إرسالًا للاعبين الدوليين في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهنا يقف مانشستر سيتي وبايرن ميونخ من حيث القيمة التي يتلقاها من "فيفا".

بايرن ميونخ سيحصل على 4 ملايين يورو من الاتحاد الدولي لكرة القدم تعويضًا عن السماح لنجومه بلعب المونديال.

أما مانشستر سيتي فهو أكثر الأندية التي سيتم تعويضها على الإطلاق بواقع 4.17 مليون يورو.

ووفقًا لمؤسسة "إسبو" الألمانية المتخصصة في العمليات التجارية الرياضية الرسمية والتي تتخذ من مدينة ميونح الألمانية مقرًا لها، فإن تعويضات "فيفا" للأندية الأكثر إرسالًا للاعبين إلى المونديال تصل إلى نحو 200 مليون يورو.

ويبلغ عدد الأندية التي أرسلت لاعبيها إلى المونديال 398 ناديًا في أرجاء العالم المختلفة.

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