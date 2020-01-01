بايرن ميونخ وليفاندوفسكي يستمران في تحطيم الأرقام القياسية

بعد الفوز على فرايبورج، المزيد من الأرقام القياسية لروبرت ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ.

حقق فريق بايرن ميونخ الفوز اليوم على نظيره فرايبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 33 من الدوري الألماني.

فوز بايرن ميونخ اليوم جاء بمساعدة من النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين وصنع الثالث لصالح زميله يوشوا كيميش.

ووصل ليفاندوفسكي للهدف رقم 33 له هذا الموسم بالثنائية التي سجلها اليوم، لينفرد بسباق هداف الدوريات الكبرى ويقترب خطوة أكثر من الحذاء الذهبي في انتظار ختام الدوري الإيطالي والإسباني.

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لكن الحذاء الذهبي ليس الانجاز الوحيد لليفاندوفسكي خلال مواجهة اليوم، فالنجم البولندي أصبح أول لاعب أجنبي في الدوري الألماني يصل لحاجز الـ 33 هدفًا في التاريخ.

وعبر تاريخ البطولة لم يصل لذلك الرقم سوى جيرد مولر (في ثلاث مناسبات من قبل) وديتر مولر في مناسبة وحيدة، ويملك البولندي فرصة لتجاوز الأخير والذي سجل 34 هدفًا كأفضل رقم له.

ثلاثية اليوم كان لها بعض الفضل أيضًا على بايرن ميونخ نفسه، بالرغم من حسم الفريق للقب الدوري قبل أيام، حيث وصل النادي البافاري للهدف رقم 96، وهو أعلى معدل تهديفي لهم في 33 جولة منذ 48 عامًا، بالتحديد منذ موسم 1971/72 الذي سجل فيه جيرد مولر 40 هدفًا.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيخوض الجولة الأخيرة من الدوري الألماني أمام فولفسبورج الأسبوع القادم وأمامه فرصة لمعادلة رقمه القياسي السابق كأكثر الفرق تسجيلًا في موسم واحد بالدوري الألماني بواقع 101 هدفًا عن عام 1972، وذلك لو سجل خماسية خارج أرضه.