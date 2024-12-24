السباق يزداد شراسة .. عملاق أوروبي يعترض إشارات نيكو ويليامز نحو برشلونة

ماذا حدث للصفقة المعطلة؟

يقتحم بايرن ميونخ الألماني، السباق الأوروبي الشرس بين عمالقة القارة العجوز من أجل الفوز بخدمات الجناح الإسباني نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو خلال فترة انتقالات الصيف المقبل.

نيكو ويليامز (22 عامًا)، كان على رأس أولويات برشلونة خلال الصيف الماضي لتعزيز مركز الجناح الأيسر، لكن النادي قرر التركيز على حسم صفقة داني أولمو، بينما لا تزال رغبة البارسا قائمة في ضمه خلال المستقبل القريب.

وذكر فلوريان بليتينبيرج، الصحفي في "سكاي سبورتس"، أن بايرن ميونخ يراقب وضع نيكو ويليامز، حيث يريد ماكس إيبرل، المدير العام للنادي، وكريستوف فرويند، المدير الرياضي، تعزيز فريقهما بجناح أو جناحين من الدرجة الأولى في الصيف المقبل.

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وأشار إلى أن النادي البافاري لا يزال يناقش مستقبل لاعبين في فريقه مثل ليروي سانيه وسيرج جنابري وكينجسلي كومان وبريان سرقسطة (تنتهي عقودهم في 2025 أو 2026)، لذلك يستكشف الفريق الألماني خيارات رفيعة المستوى مثل نيكو ويليامز، الذي تألق بالفعل في ألمانيا خلال كأس الأمم الأوروبية 2024 وقاد منتخب إسبانيا لتحقيق اللقب.

وفي الوقت الحالي، أوضح نيكو ويليامز أنه يركز تمامًا على قضاء موسم جيد مع أتليتيك بيلباو، وتحقيق حلمه باللعب في نهائي الدوري الأوروبي في سان ماميس يوم 21 مايو 2025.

ومع ذلك، لم يكن الجناح الإسباني حازمًا للغاية عندما سُئل عن مستقبله في الصيف المقبل، حيث تشير معلومات صحيفة "سبورت"، إلى أنه يواصل إرسال الإشارات إلى برشلونة وأعلم في الدوائر المقربة أنه لا يزال يرغب في التوقيع مع الفريق الكتالوني.