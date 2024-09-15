بايرن ميونخ: ما نريده من موسيالا صعب وليس مستحيلًا

النادي أوصله إلى أعلى المستويات..

تحدث ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن إمكانية عقد اتفاق جديد مع جمال موسيالا نجم النادي البافاري.

ويقدم موسيالا مستويات مبهرة مع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني في الفترة الأخيرة، علمًا بأن عقده مع البايرن يستمر حتى صيف 2026.

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وقال إيبرل في تصريح لقناة "سبورت 1" الألمانية: "عقد جديد لموسيالا سيكون صعبًا، لكنه ليس مستحيلًا، يعلم جمال ما لديه في بايرن، فهو النادي الذي أوصله إلى أعلى المستويات".

وأضاف: "المحادثات جارية بالفعل وسيتم تكثيفها الآن، يجب أن يكون جمال واجهة بايرن".

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وختم: "كرة القدم الألمانية ينبغي أن تكون ممتنة لوجود لاعب مثل موسيالا، بعد انتقادات وجهها له المعلق التلفزيوني ولاعب الوسط السابق ديتمار هامان"..