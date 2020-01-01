بايرن ميونخ: مهمة نوير الجديدة هي تطوير بديله

نحن سعداء بالتعاقد مع نوبل..

أصدر بايرن ميونخ بيانًا رسميًا أكد فيه على دعمه الكبير لحارسه الجديد ألكسندر نوبل، في الوقت الذي شدد على أن مانويل نوير سيساعده بشتى السبل ولن يكون حجرًا عثرة في طريقه.

ومن المقرر أن ينضم نوبل إلى أليانز آرينا بصورة مجانية في الصيف المقبل بعدما ينتهي تعاقده مع شالكه، في صفقة أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الألمانية.

ولا يزال عقد نوير ممتدًا مع بايرن حتى صيف 2021، والطرفان حاليًا في فترة من المفاوضات لتمديد هذا التعاقد على الأقل حتى 2023، مما يؤكد أن نوبل سيكون بديلًا ولن يحظى مطلقًا بفرص اللعب أساسيًا مع النادي البافاري.

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التقارير الواردة من ألمانيا في الأسابيع الأخيرة كانت قد أشارت إلى أن نوير أبدى غضبه من إدارة بايرن بعدما أعلمته بأن نوبل سيشارك في 10 مباريات على الأقل الموسم المقبل وهو ما تسبب في تعرقل مفاوضات التجديد.

إدارة بايرن من خلال رئيسها كارل هاينز رومينيجه أصدرت مساء الخميس بيانًا ردت فيه على كل الانتقادات، قال فيه الرئيس "بالنيابة عن الجميع بما في ذلك المدرب هانزي فليك أود التأكيد على أن بايرن ميونخ سعيد للغاية بالتعاقد مع نوبل.".

كما أضاف "هو أحد أفضل حراس المرمى الشباب في أوروبا ولاعب مهم لمستقبل فريقنا، ونحن واثقون أن مانويل نوير بخبرته وجودته سوف يساهم كثيرًا في تطويره.".

واختتم رومينيجه حديثه بقوله "بالإضافة إلى ذلك، يؤكد بايرن ميونخ أنه لن يتسامح مع التعليقات المهينة التي يقوم بها بعض وكلاء اللاعبين تجاه لاعبينا الآخرين.".

وعلى صعيد متصل تحدث هانزي فليك، المدير الفني للبايرن عن قصة نوير ونوبل بقوله "بوضوح، نوير هو الحارس الأول، لن يتغير أي شيء بقدوم نوبل، نوبل أيضًا يعرف ذلك جيدًا.".

"سوف يتحصل نوبل على نفس الثقة والتقدير اللذان يتحصل عليهما كل الحراس في فريقي، نريد أن نطوره، وبالطبع من الواضح أن الأداء هو كل ما يهم بايرن ميون. سفِن أولرايش أيضًا يظهر بصورة مميزة في الآونة الأخيرة."

وكان نوير قد خرج بتصريحات في الأيام الأخيرة انتقد فيها تسريب المفاوضات بينه وبين الإدارة البافارية للصحف واعتبر أن ما يحدث الآن "لا يمت لبايرن ميونخ الذي يعرفه بصلة" كما أشار إلى وجود بعض الأعضاء لا يودون استمراره في أليانز آرينا.

يذكر أن الحارس صاحب الـ34 عامًا قد قال في تصريحاته أيضًا أنه يستعجب الحديث حول قرار إداري بمشاركة نوبل في عدد من المباريات فيما يُعد تقليلًا من دور المدرب الذي فقط من يمتلك حق تقرير من يشارك دون أن يُملى عليه أسماءً بعينها، في إشارة إلى الوضع المتوقع بوصول نوبل في الموسم المقبل.