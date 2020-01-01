بايرن ميونخ مهتم بخطف دي يونج من برشلونة

يبدو أن سقوط برشلونة جعل لاعبيه مطمعًا

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع النجم الدولي الهولندي ومتوسط ميدان برشلونة فرينكي دي يونج.

وكان دي يونج مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية خلال الموسم قبل الماضي قبل أن تحسم رغبة اللاعب الشاب وجهته نحو برشلونة.

ولكن على ما يبدو فإن الوضع الصعب الذي يعيشه الفريق الكتالوني في الوقت الحالي جعل العديد من الأندية الكبرى تهتم بخدمات لاعبي برشلونة.

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وحسب الموندو ديبورتيفو فإن بطل أوروبا والدوري الألماني على اتصال بوكيل لاعب خط الوسط الهولندي ويحاول التفاوض معه ومعرفة متطلباته.

ورغم حاجة برشلونة للاعب ورغبة اللاعب في ارتداء قميص الفريق الكتالوني، فإن الأمور لا تبدو بعيدة في الوقت الحالي أن يرحل إلى بايرن ميونخ الصيف المقبل.

دي يونج حصل على مزيد من الفرص هذا الموسم، ومع ذلك، قد يضطر الكتالونيون في الواقع للتخلي عنه الصيف المقبل، حيث لا يزال النادي مثقلًا بجبل هائل من الديون.

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من المؤكد أن بايرن ميونخ سيشارك إذا دخل دي يونج بالفعل إلى السوق في الصيف المقبل وأبدى برشلونة استعداده لسماع العروض من أجله، حيث أن حسن صالح حميديتش على وجه الخصوص هو معجب باللاعب منذ بداية مسيرته.