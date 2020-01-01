بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع لاعب أياكس الشاب

لاعب أياكس دخل على رادار العملاق الألماني

أشارت تقارير صحفية، أن إلى بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع لاعب أياكس الشاب نيكولاس كون.

ووفقا لصحيفة sport11 الألمانية، فإن بايرن ميونخ يخطط لاستعارة اللاعب صاحب الـ 20 عاماً الصيف القادم.

ويشغل اللاعب الشاب، مركز الجناح الأيمن، كما يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والمهاجم الوهمي.

وانضم اللاعب الألماني، إلى أياكس في يناير 2018، قادماً من لايبزيج الألماني مقابل 2 مليون يورو.

ومن ضمن الأسباب التي قد ترجح الصفقة، هي وجود سباستيان هونيس، مدرب كون السابق في لايبزيج، مع بايرن ميونخ في فريق الشباب بالوقت الحالي.

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ولعب كون مع أياكس 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدف.

وينتهي عقد كون مع أياكس في صيف 2021، كما أنه لم يوقع عقداً احترافياً مع الفريق الأول لأياكس حتى الآن.