بايرن ميونخ يتحرك مبكرًا لتأمين نوير من إغراءات السعودية وأمريكا!

عرض مشروط من العملاق البافاري

كشفت تقارير صحفية، عن موقف الحارس الألماني مانويل نوير من الاستمرار مع بايرن ميونخ، مع اقتراب انتهاء عقده في صيف 2025.

وكان نويل قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده، بعدما ودع المانشافت بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة على يد إسبانيا من الدور ربع النهائي.

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ووفقًا للصحفي التركي إكريم كونور، فإن بايرن ميونخ يتفاوض مع نوير من أجل تمديد عقده لموسم إضافي، بحيث ينتهي عقده في صيف 2026.

Shahid

وأشار "كونور"، إلى أن أندية من الدوري السعودي للمحترفين والدوري الأمريكي، لديها اهتمام كبير بالتعاقد مع مانويل نوير وتقوم بإعداد عروض جذابة للفوز بخدماته في الفترة المقبلة.

ولا يزال يحافظ نوير يحافظ على عرشه في بايرن ميونخ، حيث بدأ الموسم كحارس أساسي للفريق وخاض 3 مباريات، استقبلت شباكه هدفين وخرج في مباراة واحدة بشباك نظيفة.

يذكر أن مانويل نويل الذي انضم إلى بايرن ميونخ في صيف 2011، استطاع تحقيق كل البطولات الممكنة مع النادي، وفاز بدوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الألماني 11 مرة، بخلاف تتويجه مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.