المدرب الهولندي صمم على التعاقد معه

بعد فترة قصيرة من رحيله عن بايرن ميونخ، تخرج بعض الكواليس حول السر الحقيقي وراء تخلي النادي الألماني عن مدافعه ماتايس دي ليخت لصالح مانشستر يونايتد.

المدافع الهولندي رحل عن النادي البافاري بالميركاتو الصيفي الماضي مقابل 45 مليون يورو، وهو الرقم الذي أثار حالة من الدهشة لدى البعض، حيث يُعتقد أن سعر صاحب الـ25 سنة كان يجب أن يرتفع بكثير عن ذلك.

الصحفي البريطاني "سامي مقبل" من "ديلي ميل" قال إن مدربو بايرن ميونخ شعروا بقلق عميق إزاء افتقار دي ليخت للمرونة خلال موسمه الأخير مع الفريق، وأصيب العديد من الأشخاص خلف الكواليس بخيبة أمل لافتقاره القدرة على الحركة بالشكل المطلوب خلال وجوده لمدة عامين في ألمانيا.

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وأشارت المصادر إلى وجود تحفظات متزايدة بشأن مقدار الوقت الذي يقضيه دي ليخت في صالة الألعاب الرياضية، والتأثير الذي يعكسه هذا الأمر على مرونته داخل الملعب.

وقال المصدر:"كان هناك شعور في بايرن بأن دي ليخت فقد مرونته وسرعته في الفترة التي رحل فيها عن أياكس منتقلًا إلى يوفنتوس قبل قدومه إلى بايرن، لأنه أمضى وقتًا طويلًا في صالة الألعاب الرياضية، مما جعله أقل إيجابية".

وفي نهاية التقرير أكد مقبل أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد كان على دراية بكل هذه المخاوف، ولكنه صمم على التعاقد مع مواطنه الهولندي في النهاية لتدعيم دفاع الشياطين الحمر، في الوقت الذي يعاني فيه اللاعب من بداية صعبة على ملعب أولد ترافورد.