فيديو | "كرة قدم أمريكية" .. لقطة عنيفة أمام ليفركوزن تمنح نوير البطاقة الحمراء الأولى بمسيرته!

سخرية من الحارس الألماني المخضرم

حدث تاريخي ونادر من نوعه، مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، يتلقى البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته الكروية مع النادي أو المنتخب، وذلك في ليلة خروج العملاق البافاري من كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن.

المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار دور الـ16 من عمر البطولة، على ملعب أليانز أرينا، شهدت طرد نوير بعد 17 دقيقة فقط من عمر اللقاء، وهو ما أثر بالسلب على فريقه.

القصة بدأت عندما تلقى جيريمي فريمبونج كرة طولية متقنة واستحوذ عليها مستغلًا سرعته في غفلة من دفاع بايرن، ليجد نفسه وجهًا لوجه أمام نوير، الذي لم يملك خيار آخر سوى الاصطدام به وإعاقة طريقه.

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وهو ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه الحارس المخضرم، ليغادر أرض الملعب بشكل مبكر، ويدخل بدلًا منه البديل دانييل بيرتز، مع قيام المدرب فينسنت كومباني بالتضحية بالجناح الألماني ليروي ساني، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وتسببت طريقة تدخل نوير على ظهير بايرن، في حالة سخرية واسعة من نجم بايرن، حيث قال البعض إن هذه اللقطة تشبه كرة القدم الأمريكية، بسبب الالتحام البدني العنيف من صاحب الـ38 سنة.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفركوزن بهدف دون رد سجله ناثان تيلا في الدقيقة 69، ليتمكن رجال المدرب تشابي ألونسو من التأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، وإقصاء العملاق البافاري بشكل مبكر من المسابقة.