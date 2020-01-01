بايرن ميونخ لن يشتري كوتينيو

بايرن ميونخ يقرر الاكتفاء باستعارة كوتينيو فقط

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة أن بايرن ميونخ قد اتخذ قراره النهائي بعدم تفعيل بند الشراء في عقد فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة.

وكان كوتينيو قد قدم أداء مميزًا مع بايرن ميونخ في الموسم الحالي والذي يلعب فيه بقميص الفريق البافاري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في نهايته.

وزاد تألق كوتينيو بقميص البايرن من الشائعات حول التعاقد نهائيًا معه، خاصة وأنه لم يقدم المنتظر منه في برشلونة كأغلى لاعب في تاريخ النادي.

وحول ذلك، قالت صحيفة بيلد الألمانية إن القرار النهائي في بايرن ميونخ قد تم اتخاذه بالفعل بعدم تفعيل بند الشراء بعد نهاية فترة الإعارة.

وتفسر الصحيفة أن سبب هذا القرار ليس عدم اقتناع إدارة بايرن ميونخ بما قدمه اللاعب أو بما يمكن أن يقدمه مستقبلًا، بل أن ارتفاع تكلفة التعاقد معه هي المشكلة.

وسيحتاج بايرن ميونخ إلى دفع 120 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي، وهو ما يساوي تقريبًا ثمن أغلى صفقة في تاريخه مرة ونصف.

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يذكر أن كوتينيو قد شارك في 23 مباراة مع بايرن ميونخ حتى الآن وساهم في 14 هدفًا بواقع تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.