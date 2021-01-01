بايرن ميونخ كان على وشك ضم إبراهيموفيتش، ولكن ماذا حدث؟

المهاجم السويدي كان على أعتاب كتابة التاريخ في ألمانيا

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعب بجميع الدوريات الكبرى، باستثناء الدوري الألماني، وهو الأمر الذي كان على وشك الحدوث في عهد أولي أونيس.

إبرا بدأ مسيرته في السويد مع مالمو، ثم انتقل إلى أياكس أمستردام الهولندي، ولعب بعدها بالدوري الإيطالي عن طريق إنتر وميلان ويوفنتوس، والإنجليزي من خلال مانشستر يونايتد.

وخاض زلاتان تجربة مميزة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وأخرى غير موفقة مع برشلونة بالدوري الإسباني، والآن يواصل تألقه مع ميلان.

كريستيان فالك الصحفي الشهير بصحيفة "بيلد" الألمانية، كشف عن محاولة بايرن ميونخ لضم اللاعب، خلال تواجد أولي أونيس كرئيس شرفي للنادي البافاري.

وأوضح أن المحاولة التي تمت منذ بضع سنوات انتهت بالفشل بسبب راتب اللاعب السويدي الذي لم يتناسب مع إمكانيات النادي.

وكان صاحب الـ39 سنة قد زين عودته لمنتخب السويد من الاعتزال الدولي، بالمساهمة في فوز الفريق بهدف دون رد على جورجيا، أمس، الخميس، في افتتاح تصفيات أوروبا لكأس العالم قطر 2022.

اقرأ أيضًا .. فيديو | إبراهيموفيتش يبكي بسبب أسرته في مؤتمر عودته للسويد

ويمر إبراهيموفيتش بفترة مميزة مع ميلان هذا الموسم على كل المستويات، حيث سجل 17 هدفًا في 23 مباراة لعبها بقميص الفريق.