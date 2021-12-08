بايرن ميونخ ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

بايرن ميونخ 3× 0 برشلونة

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86' أووووووووووووووووووه بايرن ميونخ يهدر الهدف الرابع، تسديدة ساني الذي انفرد تمامًا بالمرمى تمر فوق العارضة

86' تبديل لبرشلونة بخروج جافي ودخول يوسف ديمير

84' تعطل اللعب لإصابة مينجويزا

77' تبديلين لبرشلونة بخروج ليفاندوفيسكي وزولة ودخول تيلمان ونيانزو

73' تبديلين لبرشلونة بخروج ديمبيلي ودي يونج ودخول كوتينهو وريكي بوتش

70' تبديلين لبايرن ميونخ بخروج كومان وديفيس ودخول بونا سار وريتشاردز

69' مرتدة خطيرة لبايرن، ساني يحاول تمرير الكرة إلى ليفاندوفيسكي ولكن مينجويزا يشتت الكرة لضربة ركنية

62' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بايرن ميونخ يحرز الهدف الثالث، تمريرة تصل إلى ألفونسو ديفيس، الذي يراوغ وينطلق قبل أن يمرر الكرة إلى موسيالا الذي سددها في المرمى

59' تبديل لبايرن ميونخ بخروج توليسو ودخول مارك روكا

46' أوووووووه خطيررررررة لبايرن! عرضية تصل لساني أمام المرمى ولكن ليروي يهدر فرصة هدف ثالث محقق للبافاري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ على برشلونة بهدفين نظيفين

42' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ساني يحرز الهدف الثاني لبايرن ميونخ، تسديدة قووووووية ومباغتة لتير شتيجن الذي فشل في التصدي للكرة على الرغم أنه كان في مقدوره!

37' أوووووه تسديدة قوووووية من ديمبيلي ولكنها في الشِباك الخارجية لمرمى نوير

36' أوووووووه تمريرة للهولندي دي يونج، الذي كاد أن ينفرد بالمرمى، ولكنه يلعبها بالكعب قبل أن يقطعها دفاع بايرن ميونخ

33' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول بايرن يحرز الهدف الأول، الكرة تصل إلى ليفاندوفيسكي الذي يلعب عرررضية إلى مولر، يسددها برأسه في المرمى، أراوخو يحاول تشتيت الكرة ولكنها تجاوزت الخط

32' عررررضية من الجهة اليمنى يلعبها كومان، الكرة تصل إلى موسيالا الذي يلعبها برأسه ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

تبديل اضطراري لبرشلونة بخروج ألبا للإصابة ودخول مينجويزا

27' أووووووووووووه فرصة خطيرررة لبايرن، عرررضية من الجهة اليسرى، تمر بغرابة من أمام أقدام ليفاندوفيسكي

20' أووووووووه مرتدة خطيرة لبرشلونة! ديمبيلي ينطلق، يمرر إلى ديست الذي يعيد الكرة له، الفرنسي يسدد ولكن الكرة عالية عن المرمى

19' عررررررضية من ديمبيلي ولكن ألفونسو ديفيس يشتت الكرة

15' بطاقة صفراء ثاتية لبرشلونة من نصيب أراوخو بعد عرقلة ألفونسو ديفيس

8' عررررضية خطيررررررة من ديمبيلي ولكنها تمر على الجميع

6' تسديدة من خارج المنطقة بقدم جوردي ألبا ولكن نوير يمسك بالكرة

3' خطأ لبايرن من على حدود منطقة الجزاء، بعد أن قام بوسكيتس بعرقلة ليفاندوفيسكي

انطلاق المباراة

تشكيل بايرن ميونخ:

التشكيل| 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - نيكلاس سولة - دايوت أوباميكانو - بينجامين بافارد

جمال موسيالا - كورينتين توليسو

ليروي ساني - توماس مولر - كونسيلي كومان

روبرت ليفاندوفيسكي

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 3-4-3

أندريه تير شتيجن

رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه

جوردي ألبا - فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجينو ديست

جافي - ممفيس ديباي - عثمان ديمبيلي

في المقابل، يحتاج برشلونة إما إلى الفوز على العملاق البافاري في مهمة تبدو شبه مستحيلة بسبب الفوارق الفنية الحالية بين الفريقين، أو إلى تعثر بنفيكا أمام دينامو كييف، حيث يحتل البلاوجرانا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ومن خلفه النسور وفي جعبتهم 5 نقاط.

نجح بايرن ميونخ في الفوز بكل مبارياته السابقة ليضمن الصدارة والتأهل، ويسعى البافاري ليكون ثالث الأندية في نسخة الموسم الحالي التي حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد ليفربول وأياكس والذين وصلوا إلى النقطة 18 في 6 مباريات.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، في إطار مباريات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد أليانز أرينا.