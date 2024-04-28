بطلب من نوير ومولر وكيميش.. بايرن ميونخ يجهز الجحيم الأحمر لريال مدريد!

رسالة إلى الجماهير..

يستعد بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لاعبو الفريق البافاري، كيميش ومولر ونوير، ظهروا في مقطع فيديو "يطالبون الجماهير بارتداء اللون الأحمر ليلة الثلاثاء في استضافة ريال مدريد".

وأوضحت أن الغاية من الخطوة "إعادة الجحيم لتخويف الفريق الأبيض، وخلق شعور بضخامة الجماهير الحمراء في المدرجات، ما يخلق أجواءً فريدة من شأنها أن تساعد فريق المدرب توماس توخيل على الذهاب إلى مدريد بنتيجة إيجابية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحتاج بايرن إلى جماهيره بشدة في مواجهة الثلاثاء، حيث خسر الفريق آخر 3 زيارات لريال مدريد إلى أليانز أرينا (1-2 في 2018، 1-2 في 2017، 0-4 في 2014).

ويقاتل بايرن ميونخ على أمل التتويج بدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريق خسر كل البطولات الأخرى، وأعلن رحيل توخيل (بنهاية الموسم).