خاص | أسطورة توتنهام: كين سيندم على ريال مدريد ولا أفهم أسباب قراره!

يؤمن أن ألمانيا ليست المكان الأفضل في العالم

يؤمن بول جاسكوين أسطورة توتنهام أن هاري كين لم يتخذ القرار الصحيح بالانتقال إلى بايرن ميونخ، مؤكدًا أن ريال مدريد كان النادي الأنسب له.

كين رحل عن توتنهام في صيف عام 2023 بعد 19 سنة في نادي شمال لندن، وتوجه إلى بايرن من أجل الحصول على بعض الألقاب قبل نهاية مسيرته، ولكنه لم يحقق هذا الهدف، حيث خرج البافاري بلا أي بطولة الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2012.

وقال جاسكوين في تصريحات خاصة لموقع "جول":"لا أستطيع فهم ذهابه إلى هناك بدلًا من ريال مدريد، عندما تلعب هناك، فأنت فقط لا تلعب وتتدرب، بل ستكون تحت الشمس وستستمتع بها - مدريد، يا لها من مدينة رائعة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اقرأ التصريحات من النسخة العالمية لموقع جول

وأضاف:"جود بيلينجهام هناك أيضًا، قدم بطولة محبطة في يورو 2024 باستثناء هدفه الوحيد، ولكن أعتقد أن كين سيندم على عدم الانتقال لمدريد، ألمانيا ليست أفضل الأماكن في العالم، انظر إلى الإنجليز الذين ذهبوا إلى ريال، مثل ستيف ماكمانامان ومايكل أوين والآن بيلينجهام، لذلك لا أعرف لماذا لم يفعل مثلهم".

يذكر أن كين نجح في تسجيل 36 هدفًا في موسمه الأول مع بايرن وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، ولكن صيامه عن البطولات استمر، حتى عندما ذهب مع منتخب إنجلترا لخوض يورو 2024، حيث خسر الأسود الثلاثة المباراة النهائية ضد منتخب إسبانيا.