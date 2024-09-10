"استشهد بثورة السعودية للدفاع عن نجمه" .. رئيس بايرن ميونخ: جمال موسيالا لم يخطئ

رد قوي من رئيس نادي بايرن ميونخ..

استشهد هربرت هاينر، رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، بالطفرة الرياضية الهائلة التي تشهدها المملكة العربية السعودية؛ للدفاع عن نجم فريقه جمال موسيالا.

موسيالا "21 عامًا" قال إنه لا يعرف أين سيكون مستقبله، خلال السنوات الخمس القادمة؛ وذلك في رده على سؤال بشأن البقاء مع بايرن ميونخ أو الرحيل؛ ما فتح عليه باب من الانتقادات من بعض جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

وحسب "سكاي ألمانيا".. قال هاينر: "موسيالا لم يخطئ في تصريحاته.. قبل 5 سنوات من كان يظن أن السعودية ستظهر بتلك الصورة، وتنفق هذا الكم الهائل من الأموال لجلب اللاعبين".

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وشدد رئيس بايرن ميونخ على أن الأهم بالنسبة له؛ الكلمات الجيدة التي قالها اللاعب الشاب بشأن النادي، والتي تظهر مدى حبه وتعلقه بهذا الكيان الرياضي الكبير.

ووصف هوبرت هاينر، جمال موسيالا بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم؛ لذلك.. سيفعل كل ما في وسعه، من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

وزفّ هاينر بشرى سارة إلى جماهير بايرن ميونخ، بتوقعه بقاء موسيالا لسنواتٍ عديدة في صفوف الفريق، على غرار القائد التاريخي للنادي توماس مولر.

جدير بالذكر أن موسيالا انضم إلى الفئات السنية لنادي بايرن ميونخ في صيف 2019، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم، بعدها بعامٍ واحد فقط؛ حيث سجل 44 هدفًا وصنع 31 آخرين، خلال 166 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.