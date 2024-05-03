مدرب النصر السابق وآخر قيمته 30 مليوناً .. بايرن يواصل رحلة البحث عن خليفة توخيل

من يدرب بايرن الموسم المقبل؟

كشفت أنباء في ألمانيا وفرنسا عن آخر المرشحين لتدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل لخلافة توماس توخيل الذي سيغادر بحلول نهاية الموسم الجاري.

ورفض رالف رانجنيك عرض بايرن وقرر الاستمرار مع منتخب النمسا في بيان رسمي الخميس، لينضم إلى تشابي ألونسو ويوليان ناجلسمان في رفض العملاق البافاري.

وناقشت "ليكيب" الوضع المعقد في بحث إدارة النادي الألماني عن مدرب، وقالت إن آخر المرشحين هو الفرنسي رودي جارسيا الذي بلا عمل الآن بعد رحلته القصيرة مع نابولي بداية الموسم الجاري، والتي أتت عقب تجربته مع النصر السعودي.

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مدرب آخر طُرح اسمه في الساعات الماضية هو روجر شميدت، مدرب بنفيكا الحالي وباير ليفركوزن السابق، والذي بحسب "بيلد" أصبح الخيار الأول لبايرن ميونخ.

وسيكثف بايرن كل طاقته للتعاقد مع مدرب بنفيكا بحسب التقرير، وقد يسهل النادي البرتغالي مهمة نظيره الألماني في ظل عدم السعادة بما يقدمه مؤخراً، مما قد يفتح الباب للتخلي عن الشرط الجزائي البالغ 30 مليون يورو بعقده.