فيديو | الألعاب النارية وعلاج مريض بالمدرجات .. أحداث طارئة تعكر لقاء بايرن ميونخ وبنفيكا!

شاهد ما حدث قبل انطلاق مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

تأخر انطلاق مباراة بايرن ميونخ أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لمدة 15 دقيقة كاملة، وذلك لأسباب عاجلة حدثت قبل انطلاق المواجهة، سببها هو الجماهير البرتغالية.

ويستضيف بايرن نظيره بنفيكا مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وأعلن بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن تأخير انطلاق مباراة فريقه ضد بنفيكا لمدة 15 دقيقة، بسبب صعوبة وصول العديد من الجماهير إلى ملعب المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما نشر حسابه "GRADA B pro" على منصة "إكس" فيديو يُظهر إشعال الألعاب النارية في محطة مترو ميونخ، معلقًا عليها: "تم إخلاء مترو ميونخ بسبب الألعاب النارية التي استخدمتها جماهير بنفيكا بداخله، وتأخرت المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب صعوبة الوصول للملعب بسبب تلك الحادثة".

وبعد انطلاق المباراة، بالتحديد بعد الدقيقة الثالثة، شهدت المدرجات هدوء جميع المشجعين الذين كانوا يُشجعون فريقهم بايرن ميونخ، بسبب علاج أحد المشجعين.

وأضافت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المسعفين هرعوا إلى المدرجات وقاموا بمعالجة أحد المشجعين، حيث قاموا برفع القماش المشمع لحماية المريض من أعين المشجعين الآخرين.

وفي الدقيقة 33 من زمن المباراة، قام المسعفون بإخراج المريض من الملعب، من أجل مواصلة علاجه، فيما لم تتأثر الأحداث على أرضية الملعب بتلك الواقعة، إنما فقط هدأت المدرجات.