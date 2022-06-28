بايرن ميونخ يفتح باب المفاوضات ويحدد سعر ليفاندوفسكي

إدارة البايرن تفتح باب المفاوضات مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن وجود نية لدى نادي بايرن ميونخ في الوقت الحالي للتفاوض مع فريق برشلونة الإسباني حول بيع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.

وكانت الأنباء في الفترة الماضية تشير إلى وجود تعنت واضح من قبل إدارة العملاق البافاري حول بيع المهاجم البولندي المخضرم.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" فإنه يوجد تغير في طريقة المعاملة، حيث فتح البايرن باب التفاوض وتلقي العروض من البلوجرانا للتخلص من قصة روبرت.

ماذا يريد بايرن ميونخ؟

أوضح التقرير أن إدارة العملاق البافاري كانت من قبل تطمح إلى أن تتلقى العروض من قبل برشلونة بقيمة 75 مليون يورو، وهو الأمر الذي من المستحيل أن يحدث وسط الأزمات المالية للبلوجرانا.

لكن في الفترة الأخيرة تحسن الوضع لدى الفريق الكتالوني مع تحقيق "الرافعات الاقتصادية" ومن ثم سيستطيع برشلونة الوصول إلى عرض بقمية 40 مليون يورو، وهو ما أشار التقرير إلى ترحيب إدارة البايرن به.

كما أن برشلونة يستعد لبداية تلك المفاوضات مع بداية شهر يوليو القادم، بمجرد تطبيق الرافعات الاقتصادية، حيث سيكون للنادي القوة المالية لتقديم العروض والأولوية القصوى هي التوقيع مع روبرت ليفاندوفسكي بالطبع.

كيف ستتم المفاوضات؟

بحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن إدارة بايرن ميونخ تأمل بأن تتم المفاوضات بشكل مباشر مع إدارة نادي برشلونة.

حيث لا ترغب الإدارة الألمانية بالحديث مع وكيل ليفاندوفسكي، بيني زهافي، وهو الذي كان قد أخرج دافيد ألابا بصورة مجانية من بايرن إلى ريال مدريد.

وستقع ثقل التفاوض على عاتق مدير كرة القدم، ماتيو أليماني، على الرغم من أن الرئيس، جوان لابورتا، يمكن أن يتدخل بالنظر إلى حجم العملية.

اقرأ أيضًا..

سرقة مقتنيات بقيمة 2.9 مليون يورو من منزل نجم باريس سان جيرمان

كومان: لابورتا أخطأ .. و60 مليونًا من أجل ليفاندوفسكي؟ لدي شكوكي

بألوان العلم السعودي .. نيوكاسل يكشف عن قميصه الثالث