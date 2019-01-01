بايرن ميونخ يستهل حملة الدفاع عن الدوري الألماني بمواجهة هيرتا برلين
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم جدول مباريات البوندسليجا لموسم 2019-2020 والذي ينطلق يوم 16 أغسطس المقبل.
بايرن ميونخ حقق لقب الدوري الألماني الموسم المنتهي بعد منافسة قوية مع بروسيا دورتموند.
ويبدأ بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضد هيرتا برلين يوم 16 أغسطس في السابعة والنصف بتوقيت ألمانيا.
كما يلعب بروسيا دورتموند أمام أوجسبورج، باير ليفركوزن ضد باديربورن، بروسيا مونشنجلادباخ وشالكه، ولفسبورج وكولن.
بجانب مباريات بين فرانكفورت وهوفنهايم، فريدير بريمن ضد دوسولدوف، فرايبورج وماينز وأخيرًا يونيون برلين ولايزيج.
الأسبوع الافتتاحي للدوري الألماني موسم 2019-2020
|اليوم
|المباراة
|16/08/2019
|بايرن ميونخ وهيرتا برلين
|17/08/2019 أو 18/08/2019
|بروسيا دورتموند وأوجسبورج
|17/08/2019 أو 18/08/2019
|باير ليفركوزن ضد باديربورن
|17/08/2019 أو 18/08/2019
|بروسيا مونشنجلادباخ وشالكه
|17/08/2019 أو 18/08/2019
|ولفسبورج وكولن
|17/08/2019 أو 18/08/2019
|فرانكفورت وهوفنهايم
|17/08/2019 أو 18/08/2019
|فيردير بريمن دوسولدوف
|17/08/2019 أو 18/08/2019
|فرايبورج وماينز
|17/08/2019 أو 18/08/2019
|يونيون برلين ولايبزيج